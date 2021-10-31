«Заря» в большинстве разгромила «Металлист 1925», забив шесть мячей

Аллахьяр и Гладкий оформили дубль

Фото: ФК Заря

«Заря» в матче 13-го тура УПЛ на выезде разнесла «Металлист 1925».

Харьковчанам удалось быстро открыть счет, но также быстро и пропустить, а Гладкий и во все к концу первого тайма уже вывел гостей вперед.

В начале второго тайма Аллахьяр оформил дубль, а позже у «Металлиста 1925» случилось удаление. В итоге, команда поплыла, и «Заря» забила еще трижды, доведя встречу до уверенной победы.

«Заря» вышла на третье место, опередив в таблице «Ворсклу», но у тех есть матч в запасе.

УПЛ. 13-й тур:

«Металлист 1925» – «Заря» 1:6

Голы: Ременюк, 6 – Аллахьяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ченбай, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Крыськив, Габелок, Ременюк (Протасов, 79), Савин, Батюшин (Фабиньо, 70; Квакич, 79), Марлисон (Зубков, 79).

«Заря»: Мацапура, Имереков, Фаворов, Снурницын (Леовижилдо, 72), Вернидуб, Булеца (Алибеков, 88), Хомченовский, Громов (Нагнойный, 72), Гладкий, Захеди (Овусу-Фримпонг, 76), Сайядманеш (Кристиан, 76).

Удаление: Шершень, 66