«Заря» забила, но вновь пропустила от «Рапид» три мяча и покинула Лигу Европы

Луганский клуб сыграет в Лиге конференций

Фото: twitter.com/skrapid

«Заря» в ответной игре квалификации Лиги Европы дома вновь проиграла «Рапиду».

Луганский клуб активно начал встречу, но «Рапид» забил же в первой контратаке. Грюль прорвался по флангу и не оставил шансов Шевченко. Позже Граймль удвоил счет для «Рапида», забив после подачи с углового.

К концу тайма «Заре» удалось сократить отставание. Гладкий оказался сам в штрафной и забил головой. Булеца едва не забил второй, но не попал по воротам.

Во втором тайме «Рапиду» удалось сбить темп «Зари», а позже и добить соперника. Фунтаса вывели на пустые ворота и тот расстрелял их. Грек мог оформить дубль, но не попал в ворота в другой атаке. В конце матча Шахаб отыграл еще один гол с пенальти. Был у иранца и второй 11-метровый, но во второй раз обыграть вратаря он не смог.

«Заря» сыграет в Лиге конференций, а «Рапид» вышел в Лигу Европы.

Лига Европы. Квалификация:

«Заря» – «Рапид» 2:3. Первый матч: 0:3

Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 87 (пен.) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

«Заря»: Шевченко (Мацапура, 48), Вернидуб, Цвек, Леовижилдо (Фаворов, 83), Кочергин, Громов, Булеца (Кабаев, 64), Назарина, Хомченовский, Гладкий (Кристиан, 83), Сайядманеш (Захеди, 64).

«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Хофманн (Виммер, 67), Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 67), Любичич (Петрович, 67), Аразе (Шик, 30), Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76), Грюлль.