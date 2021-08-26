«Заря» забила, но вновь пропустила от «Рапид» три мяча и покинула Лигу Европы
«Заря» в ответной игре квалификации Лиги Европы дома вновь проиграла «Рапиду».
Луганский клуб активно начал встречу, но «Рапид» забил же в первой контратаке. Грюль прорвался по флангу и не оставил шансов Шевченко. Позже Граймль удвоил счет для «Рапида», забив после подачи с углового.
К концу тайма «Заре» удалось сократить отставание. Гладкий оказался сам в штрафной и забил головой. Булеца едва не забил второй, но не попал по воротам.
Во втором тайме «Рапиду» удалось сбить темп «Зари», а позже и добить соперника. Фунтаса вывели на пустые ворота и тот расстрелял их. Грек мог оформить дубль, но не попал в ворота в другой атаке. В конце матча Шахаб отыграл еще один гол с пенальти. Был у иранца и второй 11-метровый, но во второй раз обыграть вратаря он не смог.
«Заря» сыграет в Лиге конференций, а «Рапид» вышел в Лигу Европы.
Лига Европы. Квалификация:
«Заря» – «Рапид» 2:3. Первый матч: 0:3
Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 87 (пен.) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68
«Заря»: Шевченко (Мацапура, 48), Вернидуб, Цвек, Леовижилдо (Фаворов, 83), Кочергин, Громов, Булеца (Кабаев, 64), Назарина, Хомченовский, Гладкий (Кристиан, 83), Сайядманеш (Захеди, 64).
«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Хофманн (Виммер, 67), Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 67), Любичич (Петрович, 67), Аразе (Шик, 30), Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76), Грюлль.
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