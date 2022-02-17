«Заря» завершила заключительный сбор двумя победами

После разгрома сербского клуба луганчане одолели команду из Узбекистана

Фото - ФК Заря

В заключительном контрольном матче на сборах «Заря» переиграла «Бунедкор».

В середине первого тайма счет открыл Ергашев. Узбекский коллектив сохранял преимущество в счете до 61-й минуты.

Но Кабаев сначала выровнял положение. А на третьей компенсированной минуте Фаворов вырвал для луганчан волевую победу.

Этим матчем был завершен второй сбор украинской команды. В тот же день «Заря» разгромила сербский «Железничар» (4:1).

Контрольный матч

«Заря» – «Бунедкор» 2:1

Голы: Кабаев, 61, Фаворов, 90+3 – Ергашев, 25

«Заря»: Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев (Гладкий, 83), Хомченовский (Лунев, 76), Цвек, Назарина, Фримпонг (Шахаб, 68).