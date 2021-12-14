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Зарядил от души! В Турции был забит красивейший мяч с центра поля
Футбольный снаряд полетел в ворота по идеальной траектории
Жоау Фигейреду / Фото - Twitter
В матче 16-го тура турецкой Суперлиги «Газиантепспор» дома неожиданно переиграл «Фенербахче» (3:2). Начало победе команды положил форвард хозяев Жоау Фигейреду.
Бразилец с лета поймал мяч в районе центральной линии и по красивой дуге отправил того в ворота. Позже футболист оформил дубль.
Видео эффектного гола с центра поля.
Ранее хавбек «Сент-Этьена» Вахби Хазри забил мяч с 68-метров в чемпионате Франции.
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