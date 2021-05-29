Гвардиола: «Мы должны страдать, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Заряжены и готовы побеждать! «Ман Сити» провел тренировку в Порту
Уже сегодня подопечные Гвардиолы сыграют с «Челси»
09:23
Манчестер Сити / фото - Sportbuzzer
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится уже сегодня, 29-го мая, в городе Порту.
Подопечные Хосепа Гвардиолы провели тренировку на португальском газоне и полностью готовы к предстоящему матчу.
Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.
Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.
Также на нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча.
Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».
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