Лидер «Зари» получил вызов в сборную
«Зарю» и «Рапид» рассудит арбитр, недавно обслуживавший матч «Шахтера»
В первом матче австрийский клуб разгромил луганчан
20:15
Иштван Ковач / Фото - Eurosport
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Заря» примет венский «Рапид». Встречу обслужит румынская судейская бригада, сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр матча – Иштван Ковач. Ассистенты – Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым арбитром назначен Лучан Русанду.
Примечательно, что только 10 августа эта же бригада работала на ответном матче «Шахтера» против «Генка» в 3-м раунде квалификации ЛЧ (2:1).
Напомним, первая встрече между «Зарей» и «Рапидом» завершилась разгромным поражением луганчан (0:3).
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