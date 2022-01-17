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«Зарю» покинул еще один игрок

С Руфати разорвали контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
15:17
«Зарю» покинул еще один игрок
Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Агрон Руфати покинул клуб.

22-летний игрок из Северной Македонии разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Он отыграл за клуб 1,5 года.

Перешел он в команду в 2020-м году. За это время он провел лишь 13 матчей за луганчан. В молодежной команде он отыграл 15 матчей, забив один мяч.

Ранее «Зарю» покинул Аллахьяр Сайядманеш. Также вероятен уход Владислава Кочергина.

Андрей Усмонов
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Заря

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