«Заря» объявила о трансфере 19-летнего игрока «Черноморца»
«Зарю» покинул еще один игрок
С Руфати разорвали контракт
Фото: ФК Заря
Защитник «Зари» Агрон Руфати покинул клуб.
22-летний игрок из Северной Македонии разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Он отыграл за клуб 1,5 года.
Перешел он в команду в 2020-м году. За это время он провел лишь 13 матчей за луганчан. В молодежной команде он отыграл 15 матчей, забив один мяч.
Ранее «Зарю» покинул Аллахьяр Сайядманеш. Также вероятен уход Владислава Кочергина.
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