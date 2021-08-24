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Защитник «Александрии»: «Еврокубки – задача вполне реальная для нашей команды»
Дубра – о старте клуба в сезоне УПЛ
Фото: fco.com.ua
Защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением о старте команды в УПЛ.
«Понятно, что все зависит от того, как мы будем играть, но задача – попасть в зону еврокубков – вполне реальная. Сейчас очень важно в этих шести матчах набрать максимум очков, потому что это трудный период для нас, постоянные переезды, выездные поединки. В общем, я думаю, что эта задача нам по силам.
Многие факторы должна сыграть, чтобы мы достигли этой цели. Чтобы не было травмированных футболистов, чтобы игроки не выпадали, чтобы не было дисквалификаций, потому что у нас есть костяк, несколько человек выпадает и тогда уже труднее становится. Также должна быть футбольная удача».
«Александрия» проиграла лишь один матч, при этом выиграв у «Шахтера» в Киеве.
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