Защитник «Александрии»: «Еврокубки – задача вполне реальная для нашей команды»

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Защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением о старте команды в УПЛ.

Многие факторы должна сыграть, чтобы мы достигли этой цели. Чтобы не было травмированных футболистов, чтобы игроки не выпадали, чтобы не было дисквалификаций, потому что у нас есть костяк, несколько человек выпадает и тогда уже труднее становится. Также должна быть футбольная удача».