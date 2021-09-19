Защитник «Александрии»: «Понимали, что в конце нужно было сесть и строго сыграть в обороне, но...»

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Защитник «Александрии» Капарс Дубра поделился эмоциями «Профутболу» от поражения от «Динамо» (0:1) в 8-м туре УПЛ.

Была ли задача сдержать стартовый натиск «Динамо» и не дать забить? Мы изучали соперника, понимали его сильные стороны. Были готовы. Иногда нам было тяжело, но мы вытерпели. В обороне наша команда выглядела достойно. Пенальти оставил неприятный осадок. Перепалка с динамовцами в подтрибунном помещении после матча? Конечно, все сильно расстроены. Все шло к ничьей. Нужно смотреть повтор. Может, там стопроцентный пенальти. Не хочу никого судить. Это будет неправильно с моей стороны».