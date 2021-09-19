Цыганков публично извинился за плохую реализацию в матче с «Александрией»
Защитник «Александрии»: «Понимали, что в конце нужно было сесть и строго сыграть в обороне, но...»
Дубра расстроен поражением от «Динамо»
Фото: fco.com.ua
Защитник «Александрии» Капарс Дубра поделился эмоциями «Профутболу» от поражения от «Динамо» (0:1) в 8-м туре УПЛ.
«Удаление и драка в конце матча? Пенальти сделал свое дело. Я считаю, что на таких минутах не надо ставить верняковый 11-метровый. Потому что те, кто смотрел повтор, сказали, что там такое себе. Пусть разбираются делегаты, которые следят за судейством. Мы делали свое дело, старались. Обидно проигрывать такие матчи. Понимали, что в конце нужно было сесть и строго сыграть в обороне, но... А то, что было в конце - это футбол, эмоции. Болельщикам интересно. Думаю, что сегодня все получили удовольствие. Нам же обидно за результат.
Была ли задача сдержать стартовый натиск «Динамо» и не дать забить? Мы изучали соперника, понимали его сильные стороны. Были готовы. Иногда нам было тяжело, но мы вытерпели. В обороне наша команда выглядела достойно. Пенальти оставил неприятный осадок. Перепалка с динамовцами в подтрибунном помещении после матча? Конечно, все сильно расстроены. Все шло к ничьей. Нужно смотреть повтор. Может, там стопроцентный пенальти. Не хочу никого судить. Это будет неправильно с моей стороны».
«Динамо» все еще лидирует в УПЛ.
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