Защитник «Арсенала»: «Все, чего я хочу, приходя домой, – не думать о футболе»

Бен Уайт / фото - Sky Sports

Защитник «Арсенала» Бен Уайт признался, что не любит смотреть футбол.

Уайта цитирует Sky Sports:

Я смотрю на свою игру, чтобы проводить анализ. Я смотрю матчи сборной Англии. Но я всегда чем-то занят. Я не сажусь перед телевизором, чтобы просто посмотреть матч.

Я не смотрел футбол, когда был младше, и не делаю этого до сих пор. Я просто любил эту игру и постоянно играл в нее, но не смотрел.

Поэтому я не так много знаю о предыдущих поколениях, но я знаю, что Вийера был очень хорошим игроком. Но я не знаю деталей».