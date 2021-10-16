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Защитник «Арсенала»: «Все, чего я хочу, приходя домой, – не думать о футболе»
Бен Уайт рассказал, что не любит смотреть матчи
16 октября 08:55
Бен Уайт / фото - Sky Sports
Защитник «Арсенала» Бен Уайт признался, что не любит смотреть футбол.
Уайта цитирует Sky Sports:
«Футбол – это очень напряженно. Каждый день нужно выкладываться на максимум. Все, чего я хочу, приходя домой, – не думать о футболе, чтобы утром прийти на тренировку свежим и снова отдать все силы.
Я смотрю на свою игру, чтобы проводить анализ. Я смотрю матчи сборной Англии. Но я всегда чем-то занят. Я не сажусь перед телевизором, чтобы просто посмотреть матч.
Я не смотрел футбол, когда был младше, и не делаю этого до сих пор. Я просто любил эту игру и постоянно играл в нее, но не смотрел.
Поэтому я не так много знаю о предыдущих поколениях, но я знаю, что Вийера был очень хорошим игроком. Но я не знаю деталей».
Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал нынешнюю игру команды.