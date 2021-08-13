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Защитник «Барселоны» может стать одноклубником Яремчука
«Бенфика» пытается подписать Умтити
12:10
Фото: FC Barcelona Noticias
«Бенфика» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити, сообщает Mundo Deportivo.
«Орлы» готовы потратить на этот трансфер 10 миллионов евро, «сине-гранатовые» – отпустить игрока. Вот только сам француз не хочет переходить в «Бенфику». Умтити ожидает предложения от более статусных клубов.
Умтити – не единственный игрок, от которого хочет избавиться «Барселона».
Напомним, в это трансферное окно «Бенфика» подписала украинского форварда Романа Яремчука.
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