Защитник «Барселоны» может стать одноклубником Яремчука

«Бенфика» пытается подписать Умтити

Фото: FC Barcelona Noticias

«Бенфика» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

«Орлы» готовы потратить на этот трансфер 10 миллионов евро, «сине-гранатовые» – отпустить игрока. Вот только сам француз не хочет переходить в «Бенфику». Умтити ожидает предложения от более статусных клубов.

Умтити – не единственный игрок, от которого хочет избавиться «Барселона».

Напомним, в это трансферное окно «Бенфика» подписала украинского форварда Романа Яремчука.