Защитник «Барселоны»: «Не думаю, что у кого-то в Примере состав лучше, чем у нас»

Роберто верит в свою команду, которая сейчас в кризисе

Серджи Роберто / Фото: Twitter Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался о перспективах клуба в нынешнем сезоне. Его слова приводит Marca. «Для меня попадание в топ-4 не имеет значения, это само собой разумеется. Мы должны бороться за чемпионство. Мы «Барса», у нас очень хороший состав. Наша команда может бороться за победу в Ла Лиге. Не думаю, что у других состав лучше, чем у нас. Я убежден, что эта команда добьется успеха».

Напомним, в последнем 5-м туре чемпионата Испании «Барселона» не переиграла «Кадис» (0:0). У каталонской команды лишь 1 победа в последних 5-т матчах, сейчас «Барселона» находится на 7-м месте в турнирной таблице Примеры. Также не забываем, что «Барселона» – соперник «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Петр Приходько