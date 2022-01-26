Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»

Араухо может сменить команду
Футбол Примерa (Испания)
10:41
Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»
Фото: Marca

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказал клубу в продлении контракта.

Он недоволен условиями, которые ему предложили каталонцы. Стороны продолжат переговоры вскоре.

Как сообщает AS, у уругвайца есть предложение от мадридского «Реала». Он рассматривает смену команду уже летом.

Араухо – ключевой игрок «Барселоны» в этом сезоне. На его счету 22 матча и два мяча. 

В «Барсе» надеются, что контракт с ним продлят.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Рональд Араухо Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Футбол Лига 1 (Франция)
13:48
Из-за чего Лунин не сыграет в 1/4 Кубка Испании, и почему в этом стоит винить Бразилию?
Из-за чего Лунин не сыграет в 1/4 Кубка Испании, и почему в этом стоит винить Бразилию?
Футбол Примерa (Испания)
12:50
Экс-игрок «Реала» перейдет из «Атлетико» в «Барселону»
Экс-игрок «Реала» перейдет из «Атлетико» в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
08:42
«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана»
«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана»
Футбол Примерa (Испания)
07:28
Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу
Мнение
Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу
Футбол Примерa (Испания)
25 января 14:15
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Футбол Примерa (Испания)
25 января 08:18

Новости: Футбол

«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Серия А (Италия)
14:45
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
Первая лига
14:37
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
В Европе
14:23
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Пекин-2022
14:19
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
В мире
13:50
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Лига 1 (Франция)
13:48
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Серия А (Италия)
13:27
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Сборная Украины
13:23
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
Украинская Премьер-лига
13:11
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости