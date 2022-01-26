Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»

Араухо может сменить команду

Фото: Marca

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказал клубу в продлении контракта.

Он недоволен условиями, которые ему предложили каталонцы. Стороны продолжат переговоры вскоре.

Как сообщает AS, у уругвайца есть предложение от мадридского «Реала». Он рассматривает смену команду уже летом.

Араухо – ключевой игрок «Барселоны» в этом сезоне. На его счету 22 матча и два мяча.

В «Барсе» надеются, что контракт с ним продлят.