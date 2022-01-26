Экс-игрок «Реала» перейдет из «Атлетико» в «Барселону»
Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»
Араухо может сменить команду
10:41
Фото: Marca
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказал клубу в продлении контракта.
Он недоволен условиями, которые ему предложили каталонцы. Стороны продолжат переговоры вскоре.
Как сообщает AS, у уругвайца есть предложение от мадридского «Реала». Он рассматривает смену команду уже летом.
Араухо – ключевой игрок «Барселоны» в этом сезоне. На его счету 22 матча и два мяча.
В «Барсе» надеются, что контракт с ним продлят.
Комментарии 0