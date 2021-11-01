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Защитник «Барселоны»: «Все мы знаем, насколько будет сложно нам с «Динамо» из-за перелета и погоды»

Эрик Гарсия – о предстоящем матче с киевлянами
Футбол Примерa (Испания)
17:27
Защитник «Барселоны»: «Все мы знаем, насколько будет сложно нам с «Динамо» из-за перелета и погоды»
Фото: Marca

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, то наша судьба снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет сложно из-за перелета и погоды. В Испании они усложнили нам жизнь, в Киеве будет так же. Тем не менее, команда готова психологически и физически.

Команда видит, что некоторые важные игроки возвращаются после травм. Френки Де Йонг и Рональд Араухо – ключевые игроки для нас, а Ансу и Усман Дембеле – игроки, которые способны делать результат. Отлично, что они вернулись».

Игра состоится 2 ноября в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Динамо Киев

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