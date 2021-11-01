Тренер «Барселоны»: «С «Динамо» у нас будет особенный матч»
Защитник «Барселоны»: «Все мы знаем, насколько будет сложно нам с «Динамо» из-за перелета и погоды»
Эрик Гарсия – о предстоящем матче с киевлянами
17:27
Фото: Marca
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, то наша судьба снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет сложно из-за перелета и погоды. В Испании они усложнили нам жизнь, в Киеве будет так же. Тем не менее, команда готова психологически и физически.
Команда видит, что некоторые важные игроки возвращаются после травм. Френки Де Йонг и Рональд Араухо – ключевые игроки для нас, а Ансу и Усман Дембеле – игроки, которые способны делать результат. Отлично, что они вернулись».
Игра состоится 2 ноября в 22:00.
Комментарии 0