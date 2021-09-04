Защитник «Барселоны» заплакал во время общения с Лапортой о своем будущем

Умтити не хочет покидать каталонский клуб

Самуэль Умтити / Фото: Twitter

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити провел разговор с президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщает Marca.

Сообщается, что стороны общались о будущем Умтити. Игрок жаловался, что главный тренер команды Рональд Куман не обращает на него внимание и не предоставляет шанса.

Кроме того, Умтити расплакался во время разговора.

Известно, что Лапорта оказал поддержку Умтити и сообщил, что поговорит с Куманом об игровом времени центрбека.

Ранее Миралем Пьянич, который отправился в «Бешикташ» из «Барселоны», рассказал о том, что Куман не уважал его.