Защитник «Барселоны» зимой может стать одноклубником Яремчука
«Бенфика» интересуется защитником каталонской «Барселоны» Самюэлем Умтити, сообщает инсайдер Педру Алмейда.
«Орлы» хотят заменить французом Лукаса Вериссимо, который выбыл до конца сезона. Португальцы рассматривают аренду футболиста уже этой зимой.
В «Барселоне» также не прочь расстаться с Умтити, так как игрок попросту не нужен команде. «Блаугранас» пытались избавиться от травматичного футболиста на протяжении последних трансферных окон, но игрок отказывался покидать клуб.
В текущем сезоне Умтити еще ни разу не вышел на поле. В сети даже была информация, что игрок расплакался во время беседы с Лапортой о своем будущем.
Аренда в «Бенфику» – неплохой шанс для француза перезапустить свою карьеру. Сообщалось, что стороны могут провести переговоры 23 ноября в Барселоне, когда команды будут играть в рамках группового этапа ЛЧ.
Ранее тренер «Барселоны» Хави назвал игрока, с которым клубу важно продлить контракт.
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