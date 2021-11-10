Защитник «Барселоны» зимой может стать одноклубником Яремчука

Каталонцы хотят избавиться от ненужного игрока

Самюэль Умтити / фото - Marca

«Бенфика» интересуется защитником каталонской «Барселоны» Самюэлем Умтити, сообщает инсайдер Педру Алмейда.

«Орлы» хотят заменить французом Лукаса Вериссимо, который выбыл до конца сезона. Португальцы рассматривают аренду футболиста уже этой зимой.

В «Барселоне» также не прочь расстаться с Умтити, так как игрок попросту не нужен команде. «Блаугранас» пытались избавиться от травматичного футболиста на протяжении последних трансферных окон, но игрок отказывался покидать клуб.

В текущем сезоне Умтити еще ни разу не вышел на поле. В сети даже была информация, что игрок расплакался во время беседы с Лапортой о своем будущем.

Аренда в «Бенфику» – неплохой шанс для француза перезапустить свою карьеру. Сообщалось, что стороны могут провести переговоры 23 ноября в Барселоне, когда команды будут играть в рамках группового этапа ЛЧ.

Ранее тренер «Барселоны» Хави назвал игрока, с которым клубу важно продлить контракт.