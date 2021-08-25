Защитник «Бенфики»: «Молился, чтобы мой голеностоп выдержал 40 минут игры в меньшинстве»

Португальцы смогли отстоять ничью и пройти в групповой раунд

Ян Вертонген / фото - CBS

Защитник лиссабонской «Бенфики» Ян Вертонген прокомментировал для официального сайта UEFA ничью с ПСВ (0:0), которая подарила «орлам» право играть в групповом этапе Лиги чемпионов:

«Очевидно, после удаления Верисимо я был не очень рад за «Бенфику» и за себя тоже, потому что я не знал, хватил ли меня на 60 минут. В итоге я вышел примерно на 40 минут и просто молился, чтобы мой голеностоп это выдержал. В прошлом году мы привлекли в команду много новых игроков, но все равно испытывали проблемы в обороне. Нам нужно приспособиться к тактике и друг к другу. Но сейчас мы выдали отличный старт — победили во всех стартовых 6 матчах и будем играть в Лиге чемпионов».

Уже на 34 минуте «орлы» остались в меньшинстве, когда защитник Лукас Верисимо получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Вертонген вышел с замены на 54 минуте и помог команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Напомним, Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов.