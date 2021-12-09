Яремчук: «Уважаю «Динамо» и желаю ему удачи»
Защитник «Бенфики» рассказал, что гол в ворота «Динамо» – воплощение его мечты
Команда бразильца переиграла киевлян и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
10:43
Жилберто / Фото - Бенфика
Защитник «Бенфики» Жилберто поделился эмоциями после своего гола в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0). Слова бразильца передает пресс-служба UEFA.
Я очень рад, что мы вышли из группы. Мы попали в трудную группу с «Баварией» и «Барселоной», они много раз выходили в плей-офф. Надеюсь, что в этом году мы будем сосредоточены на достижении новых великих результатов.
Забить гол в Лиге чемпионов – мечта, все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы. Играть за «Бенфику» сегодня и забивать – это мечта.
Напомним, лучшим игроком матча по версии UEFA был признан полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу.
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