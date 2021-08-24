«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте
Защитник «Челси» стал одноклубником Малиновского
Дзаппакоста перешел в «Аталанту»
19:59
Давиде Дзаппакоста / Фото: Twitter
Итальянский защитник Давиде Дзаппакоста стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба бергамасков.
29-летний Дзаппакоста подписал контракт с «Аталантой» до 2025-го года. Сумма компенсации, которую получил «Челси», неизвестно.
Дзаппакоста принадлежал «Челси» с 2017-го года, в прошлом сезоне выступал в аренде в «Дженоа», а до этого – в «Роме».
Напомним, «Аталанта» добыла тяжелую победу в стартовом туре Серии А.
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