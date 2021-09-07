Защитник «Челси» запросил у клуба повышение зарплаты в 1,5 раза

Контракт с немцем рассчитан до конца сезона

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер начал переговоры с клубом о новом контракте.

Немец хочет увеличить оклад в 1,5 раза (с 7,2 до 11,2 миллионов евро в год). Свое предложение он отправил «синим».

Первое предложение о продлении контракта от клуба Антонио отклонил. Он уже начал искать себе новый клуб.

При этом, на игрока рассчитывает тренер Томас Тухель. Контракт с Рюдигером рассчитан до конца сезона.

За клуб он выступает с 2017-го года.