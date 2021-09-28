Защитник «Черноморца»: «Ингулец» начал нагнетать во втором тайме, а мы держали в голове счет»

Илья Путря / Фото: FootBoom

Защитник «Черноморца» Илья Путря высказался о ничьей с «Ингульцом» (1:1) в 9-м туре УПЛ.

А второй тайм – они чуть начали нагнетать. Может, где-то в голове ребята держали счет. Давно не выигрывали, может, это держало в напряжении, и мы перешли на более прагматичный футбол.

К сожалению, не сработало, поэтому будем работать».