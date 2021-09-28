Хавбек «Черноморца»: «Ингулец» – наш прямой конкурент в борьбе за выживание»
Защитник «Черноморца»: «Ингулец» начал нагнетать во втором тайме, а мы держали в голове счет»
Одесситы не удержали победу
28 сентября 08:58
Илья Путря / Фото: FootBoom
Защитник «Черноморца» Илья Путря высказался о ничьей с «Ингульцом» (1:1) в 9-м туре УПЛ.
«Пока силенки были, пытались накрывать, забить быстрый гол, старались доминировать, повели в счете – все, как и планировали.
А второй тайм – они чуть начали нагнетать. Может, где-то в голове ребята держали счет. Давно не выигрывали, может, это держало в напряжении, и мы перешли на более прагматичный футбол.
К сожалению, не сработало, поэтому будем работать».
Комментарии 0