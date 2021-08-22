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Защитник «Черноморца» после 0:3 от «Шахтера»: Мы провели фантастический первый тайм»

Одесский клуб почти всю игру провел в меньшинстве
Футбол Украинская Премьер-лига
15:30
Защитник «Черноморца» после 0:3 от «Шахтера»: Мы провели фантастический первый тайм»
Илья Путря / фото - FootBoom

Защитник «Черноморца» Илья Путря прокомментировал разгромное поражение от «Шахтера» (0:3) в матче пятого тура УПЛ:

«Классный матч с очень сильным соперником с прекрасной атмосферой. Конечно, удаление чуть надломило нас. Но считаю, провели фантастический первый тайм. Мы не оборонялись даже вдесятером, были моменты. Да, штанга, гол, ВАР.

Горжусь нашей командой. Большое спасибо болельщикам за атмосферу. К сожалению, результат неудовлетворительный, но соперник очень сильный.

Забил «Шахтеру» уже 4 мяча – 3 из них отменили».

Одесситы остались вдесятером уже на 13 минуте, когда Богдан Билошевский получил прямую красную карточку.

В составе «Шахтера» впервые за 9 месяцев вышел Андрей Пятов оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, почему не смог возглавить «Тоттенхэм».

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Шахтер Донецк Черноморец

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