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Защитник «Динамо»: «Без сладкого мне очень тяжело»

Караваев рассказал о своем рационе питания
Футбол Украинская Премьер-лига
14:32
Защитник «Динамо»: «Без сладкого мне очень тяжело»
Александр Караваев / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о своем повседневном питании.

– Диеты как таковой нет. Буду банальным, если скажу, что нужно есть здоровую пищу и так далее, но у каждого есть свои секреты. Говорят, много сладкого нельзя есть, но я без сладкого не могу жить. Хочется всегда съесть пару шоколадок за день-два до игры, чтобы набрать углеводов.

– Это чисто для углеводов или еще и для креатива?

– Если честно, я в этот вопрос сильно не углублялся, но в шоколаде есть много как полезного, так и не очень. Но мне обходиться без сладкого очень тяжело


Ранее стало известно, что другой защитник «Динамо» Томаш Кендзера интересен российскому «Ростову».

Источник: Фокус Петр Приходько
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Александр Караваев Динамо Киев

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