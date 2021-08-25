Защитник «Динамо»: «Без сладкого мне очень тяжело»

Александр Караваев / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о своем повседневном питании.

– Это чисто для углеводов или еще и для креатива?

– Если честно, я в этот вопрос сильно не углублялся, но в шоколаде есть много как полезного, так и не очень. Но мне обходиться без сладкого очень тяжело