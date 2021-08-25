«Динамо» подпишет нового футболиста в атаку в ближайшие дни – источник
Защитник «Динамо»: «Без сладкого мне очень тяжело»
Караваев рассказал о своем рационе питания
Александр Караваев / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о своем повседневном питании.
– Диеты как таковой нет. Буду банальным, если скажу, что нужно есть здоровую пищу и так далее, но у каждого есть свои секреты. Говорят, много сладкого нельзя есть, но я без сладкого не могу жить. Хочется всегда съесть пару шоколадок за день-два до игры, чтобы набрать углеводов.
– Это чисто для углеводов или еще и для креатива?
– Если честно, я в этот вопрос сильно не углублялся, но в шоколаде есть много как полезного, так и не очень. Но мне обходиться без сладкого очень тяжело
Ранее стало известно, что другой защитник «Динамо» Томаш Кендзера интересен российскому «Ростову».
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