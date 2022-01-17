Шаран – о Селезневе: «Решил дать ему шанс. Надеюсь, он серьезный парень»
Защитник «Динамо»: «Был бы Селезнев умнее – дал бы прикурить журналисту, чтобы никто не слышал и не видел»
Попов считает, что дела решаются с помощью силы
Денис Попов / Фото: Динамо Киев
Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о конфликте форварда «Миная» Евгения Селезнев и журналиста Андрея Сенькива.
– Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал? Сейчас полиция подключилась.
- Но это по ситуации со звонком, а не по видео.
– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все.
Ранее Селезнев заявил, что журналист просто решил на нем похайповать.
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