Защитник «Динамо»: «Был бы Селезнев умнее – дал бы прикурить журналисту, чтобы никто не слышал и не видел»

Денис Попов / Фото: Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о конфликте форварда «Миная» Евгения Селезнев и журналиста Андрея Сенькива.

- Но это по ситуации со звонком, а не по видео.

– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все.