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Защитник «Динамо»: «Был бы Селезнев умнее – дал бы прикурить журналисту, чтобы никто не слышал и не видел»

Попов считает, что дела решаются с помощью силы
Футбол Украинская Премьер-лига
17:30
Защитник «Динамо»: «Был бы Селезнев умнее – дал бы прикурить журналисту, чтобы никто не слышал и не видел»
Денис Попов / Фото: Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о конфликте форварда «Миная» Евгения Селезнев и журналиста Андрея Сенькива.

– Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал? Сейчас полиция подключилась.

- Но это по ситуации со звонком, а не по видео.

– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все.


Ранее Селезнев заявил, что журналист просто решил на нем похайповать.

Источник: pressing Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Евгений Селезнев Денис Попов

Комментарии 2

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17 января 2022г. 17:43
Ще одне кончене!
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17 января 2022г. 17:38
Куксок дерьма!
0 0
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