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Защитник «Динамо»: «Читал в интернете, что Луческу импонирует моя игра»

Дубинчак поделился впечатлениями от возвращения в ряды киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Защитник «Динамо»: «Читал в интернете, что Луческу импонирует моя игра»
Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился эмоциями от возвращения к тренировкам в расположении столичного клуба. Три последних года футболист провел в арендах.

Я очень рад возвращению, поскольку на протяжении трех последних лет был в аренде. Приятно увидеть ребят, здесь много моих друзей, с которыми мы играли в дубле, а сейчас они уже лидеры основной команды «Динамо». Очень рад, что наконец, присоединюсь к ним. Останусь я в команде или нет, будет решать тренерский штаб.

Воссоединение с Ледневым, Шапаренко, Поповым и Цитаишвили? Дай бог, чтобы так и было. Во-первых, нужно остаться в команде и закрепиться здесь, тогда и компания снова будет вместе.

Хотел бы сказать болельщикам, что буду выкладываться по максимуму и со своей стороны делать все возможное, чтобы играть в первой команде, а тренерский штаб уже решит, готов я помочь команде, или нет.

Луческу импонирует моя игра? Я читал об этом в интернете и разговаривал с агентом. Лично от тренера я этого не слышал, думаю, когда мы с ним встретимся, поговорим об этом. Тогда будет ясно.

«Динамо» стало намного агрессивнее, игроки более сплочённые, они стали лучше передвигаться. Когда мы с «Днепром-1» разбирали их игры перед нашими встречами, было видно, как команда компактно перемещается и очень много двигается. Меня очень радует, что ребята, с которыми я играл в дубле, стали в этой команде лидерами и, как говориться, «тащат» «Динамо».

Думаю, мой прогресс стал заметен в «Днепре-1». Это сильная команда, в ней есть, с кем играть, а до этого я выступал в коллективах, которые боролись за выживание, поэтому мне было сложнее себя проявить – больше внимания уходило на то, чтобы наиграться и получить игровой опыт. А уже в «Днепре-1» я почувствовал себя по-другому и показал хороший результат.

Сборная? Прежде всего, хочется, чтобы наша команда вышла из группы, чтобы все мои друзья и сборная в целом, хорошо себя проявили, чтобы поднялась трансферная стоимость игроков, чтобы они были на виду. Конечно, мне также хочется туда попасть, но об этом пока рано говорить, сначала нужно проявить себя в «Динамо».

Ранее «Динамо» вышло из отпуска и провело первую тренировку под руководством Олега Гусева.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Владислав Дубинчак Динамо Киев Мирча Луческу

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