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Защитник «Динамо»: «Даже если нас научат держать оружие в руках, в боевых действиях мы не помощники»

Караваев считает, что футболисты должны играть в футбол
Футбол Украинская Премьер-лига
22:45
Защитник «Динамо»: «Даже если нас научат держать оружие в руках, в боевых действиях мы не помощники»
Александр Караваев / Фото: Динамомания

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался о дальнейших перспективах украинского футбола в условиях войны.

«Если не будет чемпионата Украины и нам разрешат играть в еврокубках, то будем готовиться к еврокубкам и играть квалификационные матчи. А там уже будем смотреть по ситуации.

Держать оружие из футболистов никто не умеет. Даже если нас научат, я считаю, что мы в этом не помощники. Волонтерить и помогать мы можем. Но, наверное, лучше будет, если у нас будет возможность играть, как сейчас, благотворительные или официальные матчи. Играть в футбол и этим зарабатывать деньги, чтобы помогать – это то, что мы можем делать.

В Хорватии мы виделись с наставником «Днепра-1» Игорем Йовичевичем. Он говорил, что когда была война в Югославии, у них чемпионат проводили в Словении. Могли бы наши клубы играть за границей? Надо собрать команды, чтобы сделать чемпионат и играть в другой стране. Это должны решать наши футбольные органы».

Ранее Караваев расплакался, когда начал говорить об украинских военных.

Петр Приходько
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Александр Караваев Динамо Киев

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