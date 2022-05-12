Защитник «Динамо»: «Даже если нас научат держать оружие в руках, в боевых действиях мы не помощники»
Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался о дальнейших перспективах украинского футбола в условиях войны.
«Если не будет чемпионата Украины и нам разрешат играть в еврокубках, то будем готовиться к еврокубкам и играть квалификационные матчи. А там уже будем смотреть по ситуации.
Держать оружие из футболистов никто не умеет. Даже если нас научат, я считаю, что мы в этом не помощники. Волонтерить и помогать мы можем. Но, наверное, лучше будет, если у нас будет возможность играть, как сейчас, благотворительные или официальные матчи. Играть в футбол и этим зарабатывать деньги, чтобы помогать – это то, что мы можем делать.
В Хорватии мы виделись с наставником «Днепра-1» Игорем Йовичевичем. Он говорил, что когда была война в Югославии, у них чемпионат проводили в Словении. Могли бы наши клубы играть за границей? Надо собрать команды, чтобы сделать чемпионат и играть в другой стране. Это должны решать наши футбольные органы».
Ранее Караваев расплакался, когда начал говорить об украинских военных.
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