Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»

Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от матча стыкового раунда Юношеской лиги UEFA против «Депортиво» (2:2, 3:2 – пен.).

По сравнению с осенними играми мы не вносили каких-либо существенных изменений в наш привычный тактический рисунок – даже несмотря на отсутствие некоторых футболистов. С ребятами, которые заменили травмированных и дисквалифицированных партнеров, мы вместе тренируемся и играем уже давно, прекрасно знаем друг друга, поэтому с взаимопониманием на поле проблем не возникало. От своих основных игровых принципов не отходили и под соперника не подстраивались.

Да, два пропущенных до перерыва мяча не входили в наши планы, но и не сломали их. С психологической точки зрения это мог быть ощутимый удар, и очень важно, что на первый гол испанцев мы быстро ответили своим.

Почувствовали уверенность, а удаление в составе «Депора» его только увеличило. Полагаю, команда выполнила все, о чем мы договаривались с тренером. Во втором тайме «Динамо» полностью контролировало игру и, по моему мнению, должно было забивать больше, чтобы не доводить дело до послематчевых пенальти.



20 тысяч зрителей? Я бы назвал это приятным сюрпризом – даже невзирая на то, что зрители поддерживали своих и освистывали нас. Играть в таких условиях – это нечто удивительное. Адреналин на максимуме, напряжение колоссальное – такое не забывается.

Подобные ощущения были и после домашней игры с «Ювентусом», с которым мы встречались два года назад на аналогичной стадии. Тогда болельщики почти заполнили стадион «Динамо», мы победили 3:0 – сказка.

Ошибка Игнатенко? Действительно, Денису никто не упрекал, да и сам он выглядел очень спокойным. То, что вратарь справился с эмоциями, было видно по игре во втором тайме и, разумеется, во время серии 11-метровых. Фактически Игнатенко и втянул нас в следующий раунд.