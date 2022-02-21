Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:1 Окончен
18:05 Бордо - Монако 1:1 Окончен
21:45 Марсель - Клермон 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 6:0 Окончен
20:30 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 Окончен
21:45 Удинезе - Лацио 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона 1:4 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:45
Бокс. Александр Усик - Джонни Мюллер
17:10
Хоккей. Суперлига Париматч. СК Сокол - Мариуполь

Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»

Киевляне прошли действующего чемпиона Испании в серии пенальти
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:59
Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от матча стыкового раунда Юношеской лиги UEFA против «Депортиво» (2:2, 3:2 – пен.).

Мы готовились к тяжелому матчу – именно таким он и получился. «Депортиво» – быстрая, мощная команда, имеющая технических игроков, однако сюрпризов соперник не преподнес. По стилю он схож с другим испанским клубом – «Барселоной», которую «Динамо» опередило на групповом этапе.

По сравнению с осенними играми мы не вносили каких-либо существенных изменений в наш привычный тактический рисунок – даже несмотря на отсутствие некоторых футболистов. С ребятами, которые заменили травмированных и дисквалифицированных партнеров, мы вместе тренируемся и играем уже давно, прекрасно знаем друг друга, поэтому с взаимопониманием на поле проблем не возникало. От своих основных игровых принципов не отходили и под соперника не подстраивались.

Да, два пропущенных до перерыва мяча не входили в наши планы, но и не сломали их. С психологической точки зрения это мог быть ощутимый удар, и очень важно, что на первый гол испанцев мы быстро ответили своим.

Почувствовали уверенность, а удаление в составе «Депора» его только увеличило. Полагаю, команда выполнила все, о чем мы договаривались с тренером. Во втором тайме «Динамо» полностью контролировало игру и, по моему мнению, должно было забивать больше, чтобы не доводить дело до послематчевых пенальти.

20 тысяч зрителей? Я бы назвал это приятным сюрпризом – даже невзирая на то, что зрители поддерживали своих и освистывали нас. Играть в таких условиях – это нечто удивительное. Адреналин на максимуме, напряжение колоссальное – такое не забывается.

Подобные ощущения были и после домашней игры с «Ювентусом», с которым мы встречались два года назад на аналогичной стадии. Тогда болельщики почти заполнили стадион «Динамо», мы победили 3:0 – сказка.

Ошибка Игнатенко? Действительно, Денису никто не упрекал, да и сам он выглядел очень спокойным. То, что вратарь справился с эмоциями, было видно по игре во втором тайме и, разумеется, во время серии 11-метровых. Фактически Игнатенко и втянул нас в следующий раунд.

Напомним, уже стартовали продажи билетов на матч следующего раунда против лиссабонского «Спортинга».

Источник: Футбольный клуб Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Депортиво Константин Вивчаренко Юношеская лига UEFA Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 гривен
Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 гривен
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:43
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 февраля 17:24
Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине
Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 февраля 13:10
1
«Спортинг» обсуждает с «Динамо» перенос игры из Украины
«Спортинг» обсуждает с «Динамо» перенос игры из Украины
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 февраля 20:30
Ротань поздравил «Динамо» U-19 с выходом в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA
Ротань поздравил «Динамо» U-19 с выходом в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 февраля 18:58
Защитник «Динамо» U-19: «Все равно, кто выпадет в 1/8 юношеской ЛЧ, мы настроены играть с любым соперником»
Защитник «Динамо» U-19: «Все равно, кто выпадет в 1/8 юношеской ЛЧ, мы настроены играть с любым соперником»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 февраля 10:36

Новости: Футбол

В ближайшие дни форвард «Александрии» приступит к тренировкам
В ближайшие дни форвард «Александрии» приступит к тренировкам
Украинская Премьер-лига
18:35
«Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и ищет его по объявлению
«Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и ищет его по объявлению
Украинская Премьер-лига
18:13
Тренер «Динамо»: «Оценка за сбор и подготовку будет в конце чемпионата»
Тренер «Динамо»: «Оценка за сбор и подготовку будет в конце чемпионата»
Украинская Премьер-лига
17:48
Замахнулись на «золото»? У «Динамо» на сборах 12 побед, 3 ничьи и ни одного поражения
Замахнулись на «золото»? У «Динамо» на сборах 12 побед, 3 ничьи и ни одного поражения
Украинская Премьер-лига
17:27
Тренер сборной Украины: «УПЛ рано перешла на чемпионат с 16 командами»
Тренер сборной Украины: «УПЛ рано перешла на чемпионат с 16 командами»
Украинская Премьер-лига
17:02
В ПФЛ надеются, что четыре украинских клуба не снимутся с соревнований
В ПФЛ надеются, что четыре украинских клуба не снимутся с соревнований
Первая лига
16:43
Экс-защитник сборной Украины U-19 заявлен «Локомотивом» как россиянин
Экс-защитник сборной Украины U-19 заявлен «Локомотивом» как россиянин
Сборная Украины
16:17
Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»
Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»
Лига чемпионов UEFA
15:59
Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 гривен
Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 гривен
Лига чемпионов UEFA
15:43
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости