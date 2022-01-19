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Защитник «Динамо»: «Если бы не все эти подножки, я был бы наравне с Миколенко»

Попов считает, что травмы мешают ему
Футбол Украинская Премьер-лига
16:58
Защитник «Динамо»: «Если бы не все эти подножки, я был бы наравне с Миколенко»
Денис Попов / Фото: Sport.ua

Защитник «Динамо» Денис Попов заявил, что ему мешает выйти на новый уровень.

– Ты хочешь в топ-чемпионат?

– Я? Если бы не было всех этих подножек, то я, может быть, где-то с Миколенко был бы наравне. Вот это, что меня постоянно сбивает – мне надо еще тут. Эти травмы все.

Миколенко уже и за сборную, и за клуб наиграл матчей – уровень почувствовал и со временем начал свой уровень показывать.

– Дубинчаку будет тяжело?

– Если он почувствует, то будет переть конкретно. Ему нужно чуть остыть, потому что, понятно, он переживает. Это же будет его дебют за первую команду. Он может застолбить за собой надолго место левого защитника.


Ранее Попов рассказал, сколько денег тратит в месяц.

Источник: pressing Петр Приходько
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Денис Попов Динамо Киев

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