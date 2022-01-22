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Защитник «Динамо»: «Из команды ушел Миколенко – нужно доказывать все на поле»

19-летний оборонец играет на позиции экс-футболиста киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
12:19
Защитник «Динамо»: «Из команды ушел Миколенко – нужно доказывать все на поле»
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко рассказал о первых днях сбора с первой командой, готовности заменить Виталия Миколенко и ожиданиями от весенней части Юношеской лиги UEFA.

Первые дни сборов выдались очень тяжелыми. В эти дни, когда мы проводим по две тренировки, была очень большая нагрузка. Думаю, усталость будет постепенно накапливаться. Но для того и существуют сборы, чтобы набирать форму через тяжелые тренировки.

Я и раньше, каждый раз, когда меня брали на сборы, старался полностью выкладываться и проявлять себя. И сейчас, когда из команды ушел Виталик Миколенко и позиция левого защитника открыта, нужно доказывать все на поле. Кто сильнее, тот и будет играть. Будем работать.

Сейчас чувствуется такой момент, особенно после успешного выступления в группе Юношеской Лиги UEFA. Нужно доказать, что я достоин играть за такой клуб.

Буду ли ты привлекаться к матчу с «Депортиво»? Пока не знаю, как скажут. Наверное, да. Всегда приятно выступать на еврокубковой арене. Тем более, что мы единственная команда, представляющая Украину, которая вышла в весеннюю часть еврокубков.

Нужно будет выйти и доказать, что мы не зря туда вышли. Команда отдаст все силы. И если мне скажут играть, то с удовольствие сыграю и постараюсь помочь команде пройти дальше.

Результаты в группе? Конечно, никто не верил, что так будет. Мы даже между собой с ребятами обсуждали, что шансов практически нет. А потом после первой игры, когда обыграли «Бенфику» в Киеве со счетом 4:0, поверили в себя, в свои силы. Думаю, за счет этого запредельного желания и самоотдачи мы так уверенно выигрывали.

Какой матч запомнился больше всего? Они все очень запомнились, хотя были очень разные. Наверное, матч с «Баварией» на выезде, когда мы выиграли со счетом 4:0.

Напомним «Динамо» разгромило испанский клуб в первом матче на сборе (4:0).

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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