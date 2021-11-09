Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Защитник «Динамо» Александр Сирота высказался о последних матчах киевлян – с «Барселоной» (0:1) и «Ворсклой» (1:2).
— Какое сейчас у тебя психологическое состояние после двух кряду поражений «Динамо» от «Барселоны» и «Ворсклы»?
— Нужно уметь быстро переключаться с клубной работы на игры в сборной. Сейчас все мысли только о матчах против Северной Македонии и Сербии. А уже по возвращении в «Динамо» будем решать другие вопросы.
— Что говорил команде Мирча Луческу после проигранного поединка с «Ворсклой»?
— Попросил не вешать нос, пожелал удачи в сборных, и чтобы все вернулись без травм. Это поражение, не конкретно от «Ворсклы», а вообще, напрашивалось. Хорошо, что оно случилось перед матчами сборных. Уверен, что после возобновления чемпионата вы снова увидите «голодное» «Динамо».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» догнал «Динамо» по очкам.
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