Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал пресс-службе клуба о подготовке команды к сезону и о просмотре матчей сборной Украины на Евро-2020.

Поле идеальное. Здесь, на границе Франции и Швейцарии, погода супер. Все условия для нас созданы, дело осталось за нами".

Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Ребята просто красавцы, сделали невероятное. Осталось только пожелать здоровья Артему Беседину.

Пообщаться с динамовцами еще не успел, только в группе поздравил ребят с победой».