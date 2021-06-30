«Динамо» получит от FIFA компенсацию за травму Беседина
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Сирота также рассказал о тренировках киевлян
18:27
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал пресс-службе клуба о подготовке команды к сезону и о просмотре матчей сборной Украины на Евро-2020.
«У нас идет смешанная работа – мы работаем и с мячами, и выполняем беговые упражнения. Конечно, мы приехали на сбор больше для игр, но тренироваться тоже нужно.
Поле идеальное. Здесь, на границе Франции и Швейцарии, погода супер. Все условия для нас созданы, дело осталось за нами".
Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Ребята просто красавцы, сделали невероятное. Осталось только пожелать здоровья Артему Беседину.
Пообщаться с динамовцами еще не успел, только в группе поздравил ребят с победой».
Украина 3 июля сыграет против Англии в 1/4 финала Евро.
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