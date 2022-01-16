Защитник «Динамо»: «Надеемся, на втором сборе Попов будет тренироваться с нами»

Центрбек киевлян получил травму в начале сезона

Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о встрече со старыми знакомыми и признался, что ждет возвращения Дениса Попова после травмы.

С друзьями, с которыми я общаюсь близко, мы виделись, собирались. Были вместе и на свадьбе у Дениса Попова. Всех остальных ребят было приятно снова увидеть. Атмосфера в коллективе замечательная, так что все хорошо. Возможно, звездный час команды U-19 с Поповым, Шапаренко, Ледневым на подходе. Мы ждем Дениса, чтобы он поскорее восстановился после травмы, желаем ему здоровья. Надеемся, что на втором сборе он уже будет тренироваться с нами.

Ранее стало известно, что нападающий «Динамо» Артем Беседин вернулся к тренировкам с мячами после тяжелой травмы.