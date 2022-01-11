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Защитник «Динамо» объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше
Футболист прилетел в Киев и занимается с тренером индивидуально
Александр Сирота / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о том, как проходят его тренировки во время отпуска.
Еще в Доминикане начал выполнять различные упражнения. А уже по возвращению в Киев занимался под руководством тренера.
Первые дни всегда даются непросто, поэтому и приступил к работе раньше. Но мы все понимаем, что это необходимо, ведь впереди непростой период тренировочных сборов, к которым необходимо подойти подготовленным в физическом плане.
Упор в индивидуальных занятиях делается на общефизическую подготовку. Все было в комплексе – и бег, и тренажерный зал. Несмотря на довольно теплую погоду, на улице выполнял только легкие пробежки, после чего уже переходил в помещение для основной работы.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по форварду Владиславу Супряге.
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