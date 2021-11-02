«Топим за «Динамо». У киевлян на матче с «Барселоной» солидная поддержка олимпийских чемпиона и призера
Защитник «Динамо» попал в заявку команды впервые за 15 месяцев
Игрок долго восстанавливался после тяжелой травмы
2 ноября 23:01
Никита Бурда / фото - ФК Динамо
Сегодня, 2 ноября «Динамо» на своем поле принимает «Барселону».
Впервые за 15 месяцев в заявке команды оказался защитник Никита Бурда.
Игрок получил тяжелую травму в сентябре прошлого года и перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Футболист смог вернуться на поле лишь в начале октября, сыграв за юношескую команду киевлян в матче с «Шахтером».
Встречу с каталонцами Бурда начал на скамейке запасных.
Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».
Юношеская команда киевлян смогла разгромить «сине-гранатовых» сверстников.
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