Попов: «Было такое, что Луческу выгнал с тренировки одного из игроков»
Защитник «Динамо» Попов: «Зеленский сделал много хороших дел для Украины, например, дороги»
Центрбек высказался о Президенте Украины
Денис Попов / Фото: ФК Динамо
Центральный защитник «Динамо» Денис Попов высказался о Президенте Украины Владимире Зеленском.
- Ты разочаровался в Зеленском?
– Я от него кайфовал, когда смотрел концерты «Квартала». Я все пересмотрел. Судить его – не мое право. Сейчас очень много говорят и гадостей, и хорошего. Не знаю, как ответить на этот вопрос. То, что он сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел.
Но мы в таком состоянии, что очень сложно дать быстрый результат, нужно время. Во всех делах нужно время, терпение. Все мы надеемся, что все наладится. Я вообще не представляю, сколько нужно сил, этот график сумасшедший. Я не представляю, откуда он это все берет.
Ранее Попов рассказал, как Евгений Селезнев должен был решить конфликт с журналистом.
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