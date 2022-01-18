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Защитник «Динамо» Попов: «Зеленский сделал много хороших дел для Украины, например, дороги»

Центрбек высказался о Президенте Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
08:41
Защитник «Динамо» Попов: «Зеленский сделал много хороших дел для Украины, например, дороги»
Денис Попов / Фото: ФК Динамо

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов высказался о Президенте Украины Владимире Зеленском.

- Ты разочаровался в Зеленском?

– Я от него кайфовал, когда смотрел концерты «Квартала». Я все пересмотрел. Судить его – не мое право. Сейчас очень много говорят и гадостей, и хорошего. Не знаю, как ответить на этот вопрос. То, что он сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел.

Но мы в таком состоянии, что очень сложно дать быстрый результат, нужно время. Во всех делах нужно время, терпение. Все мы надеемся, что все наладится. Я вообще не представляю, сколько нужно сил, этот график сумасшедший. Я не представляю, откуда он это все берет.


Ранее Попов рассказал, как Евгений Селезнев должен был решить конфликт с журналистом.

Источник: pressing Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Денис Попов Динамо Киев

Комментарии 1

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18 января 2022г. 10:26
Спитали у дебіла про дебіла.
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