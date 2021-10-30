Защитник «Динамо» посетил матч ПСЖ и «Лилля»

Игрок продолжает восстанавливаться после травмы

фото - Le Parisien

В матче 12-го тура Лиги 1 чемпион Франции «Лилль» упустил победу над ПСЖ (1:2).

Эту игру посетил защитник киевского «Динамо» Денис Попов, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас игрок продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы крестообразных связок.

Защитник провел в текущем сезоне 34 минуты в поединке второго тура УПЛ против «Вереса». Возвращение ожидается весной 2022-го.

В матче ПСЖ и «Лилля» Лионель Месси был заменен в перерыве встречи. Стала известна причина.