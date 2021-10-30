«Динамо» много забьет «Мариуполю» и другие прогнозы на матчи 13-го тура УПЛ
Защитник «Динамо» посетил матч ПСЖ и «Лилля»
Игрок продолжает восстанавливаться после травмы
30 октября 08:50
фото - Le Parisien
В матче 12-го тура Лиги 1 чемпион Франции «Лилль» упустил победу над ПСЖ (1:2).
Эту игру посетил защитник киевского «Динамо» Денис Попов, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
Сейчас игрок продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы крестообразных связок.
Защитник провел в текущем сезоне 34 минуты в поединке второго тура УПЛ против «Вереса». Возвращение ожидается весной 2022-го.
В матче ПСЖ и «Лилля» Лионель Месси был заменен в перерыве встречи. Стала известна причина.
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