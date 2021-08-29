Караваев: «Думал, Шевченко все-таки останется в сборной»
Защитник «Динамо» признался, что доволен жеребьевкой Лиги чемпионов
Караваев с нетерпением ждем матчей с грандами
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Караваев признался пресс-службе клуба, что с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов против грандов.
«Впечатления больше положительные, ведь всегда хочется играть с топовыми клубами. Во встречах с ними можно проверить себя, свой уровень игры. С такими командами хочется показывать свой футбол. Кроме того, выездные матчи пройдут на огромных стадионах в присутствии сумасшедших болельщиков.
Уверен, что и наш стадион будет забит. Конечно, это добавляет мотивации и уверенности. Это то, ради чего мы, футболисты, живем. Играть при заполненных трибунах, на самом высоком уровне – это счастье. Поэтому такой жребий – это очень классно».
«Динамо» сыграет против «Бенфики», «Баварии» и «Барселоны».
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