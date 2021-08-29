Защитник «Динамо» признался, что доволен жеребьевкой Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев признался пресс-службе клуба, что с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов против грандов.

Уверен, что и наш стадион будет забит. Конечно, это добавляет мотивации и уверенности. Это то, ради чего мы, футболисты, живем. Играть при заполненных трибунах, на самом высоком уровне – это счастье. Поэтому такой жребий – это очень классно».