Защитник «Динамо»: «Счет с «Лудогорцем» отражает наш настрой на игру»

Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился эмоциями после разгромной победы в контрольном матче против «Лудогорца» (4:1).

Усталости нет. Есть огромное желание играть. Спасибо тренерскому штабу за доверие, буду делать все от себя зависящее.

Думаю, сейчас самое главное – набрать физические кондиции плюс подготовиться в тактическом и техническом планах. Главный тренер предупредил нас, что это агрессивная команда, так что мы должны с первых минут настроиться. И результат на табло отражает наш настрой на сегодняшний матч.

Что повлияло на итоговый счет? Думаю, все в комплексе: и выше класс, и физические кондиции у нас на достаточно высоком уровне. Конечно, есть еще куда прибавлять, и с каждым днем ​​будем сильнее и сильнее.

Помощь молодым в адаптации? Для этого есть опытные игроки. Я тоже молод, и мы все надеемся на их поддержку.