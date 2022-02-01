Защитник «Динамо»: «Счет с «Лудогорцем» отражает наш настрой на игру»
Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился эмоциями после разгромной победы в контрольном матче против «Лудогорца» (4:1).
Потеряли ли форму за выходные дни в Киеве? Нет, конечно. Провели время с семьями, кто-то на базе. Перезагрузились – и с новыми силами приехали на второй сбор.
Усталости нет. Есть огромное желание играть. Спасибо тренерскому штабу за доверие, буду делать все от себя зависящее.
Думаю, сейчас самое главное – набрать физические кондиции плюс подготовиться в тактическом и техническом планах. Главный тренер предупредил нас, что это агрессивная команда, так что мы должны с первых минут настроиться. И результат на табло отражает наш настрой на сегодняшний матч.
Что повлияло на итоговый счет? Думаю, все в комплексе: и выше класс, и физические кондиции у нас на достаточно высоком уровне. Конечно, есть еще куда прибавлять, и с каждым днем будем сильнее и сильнее.
Помощь молодым в адаптации? Для этого есть опытные игроки. Я тоже молод, и мы все надеемся на их поддержку.
Ранее другой левый защитник «Динамо» Владимир Костевич рассказал о травмах, из-за которых не играет 1,5 года.
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