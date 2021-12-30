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Защитник «Динамо»: «Шахтеру» сказал, что подумаю, в Киеве взяли без просмотра»
Молодой талант «бело-синих» мог оказаться в рядах принципиального соперника
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник юношеской команды «Динамо» Константин Вивчаренко вспомнил в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦ» историю своего приезда в столичный клуб.
Я был в Одессе, играл за ДЮСШ-11. У нас была финальная часть в Киеве, заняли 6-е место. Я приехал домой, звонили селекционеры. Сначала из «Шахтера», приглашал на просмотр. Мы ответили, что подумаем.
Потом через некоторое время звонит селекционер «Динамо» и говорит, что берут сразу, без просмотра, что я уже в команде. Мы, конечно, единогласно семьей сказали: «Да, это «Динамо». Едем сразу». Мы поехали. Вот уже 6 лет в «Динамо».
Ранее сообщалось, что Вивчаренко отправится на сборы с «Динамо» как замена Виталию Миколенко.
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