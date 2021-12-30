Защитник «Динамо»: «Шахтеру» сказал, что подумаю, в Киеве взяли без просмотра»

Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник юношеской команды «Динамо» Константин Вивчаренко вспомнил в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦ» историю своего приезда в столичный клуб.

Потом через некоторое время звонит селекционер «Динамо» и говорит, что берут сразу, без просмотра, что я уже в команде. Мы, конечно, единогласно семьей сказали: «Да, это «Динамо». Едем сразу». Мы поехали. Вот уже 6 лет в «Динамо».