Защитник «Динамо»: «Сидорчук имеет право напихать нам на правах капитана»

Денис Попов / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался об отношениях в киевской команде между игроками.

– Да есть, конечно. Сидорчук может, у него есть полное право, он капитан. Может напихать. Он опытный игрок, наверное, чуть по-другому видит.

Были такие моменты, когда Серый пихал. Я дулся, злился, не понимал, почему так. Никогда не было никаких обид, что он мне напихал, меня раздражает или не буду с ним разговаривать.

У Селезнева тоже есть такие полномочия. Он с повязкой, уже опытнейший игрок. Что-то молодой неправильно сделал – он напихал. Он вправе это сделать.

- За что Сидорчук пихал?

– Было на сборах, по-моему. Давно еще. Я в игру не попал вообще, есть такие дни. Он мне напихал: «Давай соберись». Я чуть завелся – и нормально. Надо иногда чуть взбадривать.