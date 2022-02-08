Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»

Василий Танчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Василий Танчак рассказал о подготовке к матчу стыкового раунда плей-офф Юношеской лиги UEFA против «Депортиво». Встреча состоится уже 9 февраля.

Сегодня мы отрабатывали тактические упражнения, поработали над завершением атак. Также тренировали взаимодействие между собой. Особое внимание было уделено моделированию нашей будущей игры с «Депортиво».

Считаю, что мы готовы к поединку и приложим максимум усилий, чтобы показать нашу лучшую игру. От нас много ожидают, поэтому сделаем все возможное, чтобы получить положительный результат.

Думаю, сильная сторона «Депортиво» – это их атака. В составе соперника много индивидуально сильных игроков, которые хорошо держат мяч и ведут игру. Также у них хорошая организация игры, они пытаются играть первым номером и хорошо действуют на контратаках.