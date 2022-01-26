Защитник «Динамо»: «У меня вот так карьера складывается, к сожалению»

Игрок страдает от травм

Никита Бурда / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал, как проходит его восстановление после тяжелой травмы:

«Сейчас я очень кайфую от футбола, очень не хватало. Даже на фоне тяжелой работы, ведь я скучал за эти».

Ощущали ли поддержку болельщиков во время восстановления?

«Первое время да, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений чуть меньше стало. Я нормально к этому отношусь, таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня вот так, к сожалению. Я и до этого ценил то, что играю в таком клубе, как «Динамо», тренируюсь с такими игроками, с такими тренерами работаю. Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться более серьезно и профессионально, хотя не могу сказать, что раньше плохо относился. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, потому что у меня был, мягко говоря, очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, буду стараться отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не тревожило».

В чем команда прибавила во время первого сбора, а над чем еще нужно работать?

«Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи. О каком-то прогрессе еще рано говорить. Сейчас больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора прибавим во всех компонентах, так что время еще есть».

Луческу уделяет много внимания защите, выходам из обороны в атаку. Учитывая, что вы пропустили длительный период, вам приходится наверстывать?

«Пропустил длительный период, поэтому сейчас многому учусь. Ребята давно в в тренировочном процессе, уже привыкли и все знают. Для меня много нового, стараюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и стараюсь выполнять».

Какие именно у Луческу требования к вам?

«Защитник должен уметь начинать атаки. Даже, если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга через передачи, не просто бить мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне».

Защитник получил тяжелейшую травму в начале прошлого сезона – он порвал ахилл. В прошлом январе ему пришлось перенести повторную операцию.

В нынешней кампании игрок постепенно начал возвращаться на поле. Бурда набирал игровой тонус в матчах за молодежную команду, но в главной пока что не играл.

Последний матч 26-летнего футболиста датируется еще 16-м июля 2020-го года.

Напомним, один из лидеров Лиги 1 претендует на защитника «Динамо».