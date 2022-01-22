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Защитник «Динамо»: «В «Днепре-1» много того, с чем нигде не встречался»

Арендованный футболист поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Йовичевича
Футбол Украинская Премьер-лига
18:38
Защитник «Динамо»: «В «Днепре-1» много того, с чем нигде не встречался»
Роман Вантух / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Динамо» Роман Вантух рассказал в эфире Футбол NEWS, как перешел в «Днепр-1» на правах аренды. Также игрок поделился впечатлениями от работы под руководством Игора Йовичевича.

Закончился первый круг, агент позвонил мне и сказал, что есть такая возможность. Я, конечно, обрадовался, до последнего ждали ответа из «Динамо». Хотя я для себя принял решение, что хотел бы сюда.

Очень много нового, с которым я нигде не встречался, но мне это импонирует. Каждый день узнаю что-то новое, меня вызывают, показывают видео, как все должно выглядеть. Моментами не скажешь, что очень тяжело, наоборот – очень интересно, у меня такой энтузиазм, хочется слушать, работать.

Очень быстро проходит адаптация, потому что многие ребята мне помогают. Коллектив дружный, в чем, думаю, заслуга тренерского штаба – они очень приветливые и сплоченные. Очень легко.

Ранее «Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-20/21 УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Роман Вантух Динамо Киев

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