Защитник «Динамо»: «В «Днепре-1» много того, с чем нигде не встречался»

Роман Вантух / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Динамо» Роман Вантух рассказал в эфире Футбол NEWS, как перешел в «Днепр-1» на правах аренды. Также игрок поделился впечатлениями от работы под руководством Игора Йовичевича.

Очень много нового, с которым я нигде не встречался, но мне это импонирует. Каждый день узнаю что-то новое, меня вызывают, показывают видео, как все должно выглядеть. Моментами не скажешь, что очень тяжело, наоборот – очень интересно, у меня такой энтузиазм, хочется слушать, работать.

Очень быстро проходит адаптация, потому что многие ребята мне помогают. Коллектив дружный, в чем, думаю, заслуга тренерского штаба – они очень приветливые и сплоченные. Очень легко.