Защитник «Динамо» – в двадцатке лучших «тинейджеров» мира

CIES представил свой рейтинг

Илья Забарный (справа) / Фото - ФК Динамо Киев

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. В нем не обошлось без украинца.

Так, 19-м в списке лучших «тинейджеров» оказался защитник «Динамо» Илья Забарный. В топ-3 попали Педри («Барселона»), Мэйсон Гринвуд (МЮ) и Нуну Мендеш («Спортинг»).

В первом сезоне на взрослом уровне 18-летний киевлянин провел 49 матчей. Из них 13 – за сборную Украины. Отличился голом и результативной передачей.

Ранее Забарный был вызван в национальную команду на матчи против Казахстана и Франции.