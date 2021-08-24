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Защитник «Динамо» – в двадцатке лучших «тинейджеров» мира

CIES представил свой рейтинг
Футбол Украинская Премьер-лига
08:21
Защитник «Динамо» – в двадцатке лучших «тинейджеров» мира
Илья Забарный (справа) / Фото - ФК Динамо Киев

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. В нем не обошлось без украинца.

Так, 19-м в списке лучших «тинейджеров» оказался защитник «Динамо» Илья Забарный. В топ-3 попали Педри («Барселона»), Мэйсон Гринвуд (МЮ) и Нуну Мендеш («Спортинг»).

В первом сезоне на взрослом уровне 18-летний киевлянин провел 49 матчей. Из них 13 – за сборную Украины. Отличился голом и результативной передачей.

Ранее Забарный был вызван в национальную команду на матчи против Казахстана и Франции.

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Илья Забарный

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