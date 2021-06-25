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Защитник «Динамо» впервые станет отцом

Избранница Артема Шабанова поделилась новостью в своем Instagram
Футбол В Украине
09:08
Защитник «Динамо» впервые станет отцом
Артем Шабанов со своей избранницей Юлианной
29-летний защитника киевского «Динамо» Артем Шабанов и его вторая половинка Юлианна готовятся впервые стать родителями.

На своей странице в соцсети очаровательная блондинка опубликовала кадры с вечеринки, на которой пара поделилась радостной новостью со своими родными и друзьями, а также узнала пол ребенка – у футболиста и его девушки родится дочка.

Ранее XSPORT.ua опубликовал совместное селфи Александра Усик (18-0, 13 KO) и его жены.
Источник: XSPORT.ua
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Теги

Артем Шабанов Динамо Киев Легия

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