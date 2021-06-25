Шабанов поучаствовал в чемпионском праздновании «Легии»
Защитник «Динамо» впервые станет отцом
Избранница Артема Шабанова поделилась новостью в своем Instagram
Артем Шабанов со своей избранницей Юлианной29-летний защитника киевского «Динамо» Артем Шабанов и его вторая половинка Юлианна готовятся впервые стать родителями.
На своей странице в соцсети очаровательная блондинка опубликовала кадры с вечеринки, на которой пара поделилась радостной новостью со своими родными и друзьями, а также узнала пол ребенка – у футболиста и его девушки родится дочка.
Ранее XSPORT.ua опубликовал совместное селфи Александра Усик (18-0, 13 KO) и его жены.
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