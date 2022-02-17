Защитник «Динамо»: «Я снова получил по больному месту»

Владислав Дубинчак / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался о победе над «Валмиерой» (2:0) в товарищеском матче. Его цитирует пресс-служба киевлян.

- Мы старались их выполнять, а насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы это обсудим на теоретическом занятии. В целом, мне кажется, в большинстве случаев мы справлялись.

- Вам доставалось от соперников, вы несколько раз оказывались на газоне, вам оказывали помощь врачи. Как сейчас себя чувствуете?

- Мне снова попало по больному месту. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, так что, думаю, все будет хорошо.