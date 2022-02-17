«Динамо» одержало очередную победу на сборе благодаря голам Витиньо и Андриевского
Защитник «Динамо»: «Я снова получил по больному месту»
Дубинчак высказался о победе над «Валмиерой»
17 февраля 19:27
Владислав Дубинчак / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался о победе над «Валмиерой» (2:0) в товарищеском матче. Его цитирует пресс-служба киевлян.
- Удалось ли в полной мере реализовать комбинации, которые наигрываете в тренировочном процессе?
- Мы старались их выполнять, а насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы это обсудим на теоретическом занятии. В целом, мне кажется, в большинстве случаев мы справлялись.
- Вам доставалось от соперников, вы несколько раз оказывались на газоне, вам оказывали помощь врачи. Как сейчас себя чувствуете?
- Мне снова попало по больному месту. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, так что, думаю, все будет хорошо.
Напомним, «Динамо» дозаявило на вторую часть сезона еще шесть новых игроков.
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