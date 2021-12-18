Защитник «Днепра-1» интересен двум европейским командам

Он может сменить клуб летом

Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток интересен двум европейских клубам.

Речь идет о двух грандах этих стран. Игрок может оказаться в «Базеле» и «Олимпиакосе».

Пока сообщается лишь об интересе к игроку. Переговоров на данный момент нет.

Сваток уже отъезжал в Европу. Один сезон он провел в Хорватии за «Хайдук», отыграв 18 матчей, но вернулся в Украину.

В нынешнем сезоне Александр провел 18 игр в УПЛ.