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Защитник «Днепра-1» интересен двум европейским командам
Он может сменить клуб летом
18 декабря 19:47
Фото: Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Александр Сваток интересен двум европейских клубам.
Речь идет о двух грандах этих стран. Игрок может оказаться в «Базеле» и «Олимпиакосе».
Пока сообщается лишь об интересе к игроку. Переговоров на данный момент нет.
Сваток уже отъезжал в Европу. Один сезон он провел в Хорватии за «Хайдук», отыграв 18 матчей, но вернулся в Украину.
В нынешнем сезоне Александр провел 18 игр в УПЛ.
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