Защитник «Днепра-1»: «Наша игра достойна выступлений в Лиге Европы»

Кравченко считает, что его команда достойна занять призовое место в УПЛ

Никита Кравченко / Фото: Football.ua

Защитник «Днепра-1» Никита Кравченко поделился эмоциями от победы над «Александрией» (3:1) в 15-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

- «Днепр-1» в конце концов обыграл прямого конкурента и принципиального соперника. Как команда готовилась к этому матчу и удалось ли из запланированного воплотить на поле?

– Мы к любому матчу готовимся серьезно и ответственно, но и смотрим в турнирную таблицу и видим, кто там с нами рядом. Этой победой мы очень довольны, ведь теперь у нас есть определенный запас с шестого места.

– Показалось, что первый пропущенный гол только разозлил команду?

— Там в нашей штрафной площадке мы с Дубинчаком немного не разобрались, поэтому и произошел первый гол в матче. Но ничего страшного, быстро собрались. Хотя, надо отметить, что мы и до пропущенного гола хорошо играли, но после него стали еще злее и отыгрались.

— Как считаешь, «Днепр-1» в своем современном состоянии созрел для борьбы за места в еврокубках?

— Да, я считаю, что мы показываем ту игру, благодаря которой достойны быть в Лиге Европы.



Сейчас «Днепр-1» делит 3-ю строчку с «Ворсклой», у команд по 31 очку.