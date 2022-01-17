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Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»
Команда начала подготовку к весенней части сезона
Фото: Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Нельсон Монте прокомментировал пресс-службе клуба возобновление тренировок с командой уже в новом году.
«Все в полном порядке.
У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии и в хорошем настроении будем готовиться к весенней части сезона».
«Днепр-1» запланировал два сбора.
Монте провел 8 матчей в УПЛ. В команду он перешел в начале осени.
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