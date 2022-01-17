Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»

Команда начала подготовку к весенней части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
16:31
Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»
Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Нельсон Монте прокомментировал пресс-службе клуба возобновление тренировок с командой уже в новом году.

«Все в полном порядке. 

У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии и в хорошем настроении будем готовиться к весенней части сезона».


«Днепр-1» запланировал два сбора.

Монте провел 8 матчей в УПЛ. В команду он перешел в начале осени.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Нельсон Маседо Монте

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

На замену Дубинчаку. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
На замену Дубинчаку. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 16:35
Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет
Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 16:11
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»
Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 10:03

Новости: Футбол

FIFA назвала самый красивый забитый мяч 2021-го года. Видео
FIFA назвала самый красивый забитый мяч 2021-го года. Видео
В мире
22:54
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
В Европе
22:26
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
В мире
21:58
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Серия А (Италия)
21:50
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Серия А (Италия)
21:34
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Тема дня
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Украинские легионеры
21:21
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Серия А (Италия)
21:08
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Премьер-Лига (Англия)
20:59
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Украинская Премьер-лига
19:59
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости