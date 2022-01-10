Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»

Доменико Кришито / фото - Getty Images

Защитник «Дженоа», которой руководит Андрей Шевченко, Доменико Кришито в своем Instagram прокомментировал поражение своей команды от «Специи» (0:1).

Мне очень жаль всех болельщиков, которые в каждом домашнем и выездном матче поддерживают нас, несмотря на все трудности. Нет оправдания поражению, которое я считаю постыдным, и мы берем на себя всю ответственность.

Ответственность, которую мы все должны брать на себя, и работать над ошибками, которые мы совершаем на поле и за его пределами... Мы будем сражаться с высоко поднятой головой, как грифоны».